Маляревич розповів, що РЕБи росіян невпинно знищуються, а не тільки придушуються, бо це запорука успіху дій українських підрозділів.

Заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич розповів, що останніми днями росіяни не мали ніяких територіальних здобутків на Куп'янщині.

"Ціль ворога на Куп'янському напрямку повністю зрозуміла – захопити лівий берег річки Оскіл. Окупанти попри свої втрати йдуть до цієї цілі. В останні дні вони не мали жодних територіальних здобутків", - сказав він в етері Еспресо.

На його думку, російські окупанти готують нові спроби великих штурмів.

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"А поки що діють невеликі ворожі групи, які намагаються пройти зліва чи справа піхотою, десь одним БМП. Все це ми спостерігаємо, ведемо розвідку, відпрацьовуємо по тому, що бачимо", - зауважив захисник.

Маляревич також розповів, що РЕБи росіян невпинно знищуються, а не тільки придушуються, бо це запорука успіху дій українських підрозділів.\

Війна в Україні - ситуація на Харківщині

Нещодавно у Куп'янському районі Харківської області російські загарбники пішли на потужний штурм за підтримки десятків одиниць бронетехніки та зазнали серйозних втрат. Понад 30 одиниць техніки супротивника залишились назавжди на полі бою, про це розповів командир батальйону "Ахілес" 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Юрій Федоренко.

За його словами, супротивник загалом використав під час своїх ударно-штурмових дій більш ніж 50 одиниць бронетехніки.

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