Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих добровольців.

Спроби російського командування мобілізувати "добровольців" в Російській Федерації на війну проти України не мають підтримки населення.

Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства оборони України станом на 12.00, оприлюдненій у Facebook.

За інформацією відомства, у зв’язку з необхідністю комплектування підрозділів збройних сил РФ, що беруть участь у війні проти України та зазнали суттєвих втрат, військове командування ворога продовжує направляти військовослужбовців з військових частин забезпечення, зокрема і з навчальних закладів.

"Особовий склад противника деморалізований та має низьку мотивацію до участі у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, спроби російського військового командування мобілізувати "добровольців" не мають підтримки населення. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих добровольців, - йдеться у повідомленні.

Раніше Росія перекинула в Україну понад 1000 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера".

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