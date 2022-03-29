Росія перекинула в Україну понад 1000 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера".
Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великобританії.
За їхніми даними, бойовики російської ПВК вже перекинуті на Схід України.
Ворог може задіяти понад 1000 найманців, у тому числі керівників організації.
"Через важкі втрати та значною мірою через вторгнення, що застопорилося, Росія, швидше за все, була змушена переорієнтувати персонал "Вагнера" в Україну за рахунок операцій в Африці і Сирії", - йдеться в повідомленні Міністерства.
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2022
Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики ПВК "Вагнера" планували замах на президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.