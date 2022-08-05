Проте чіткої дати його проведення немає.

Російські окупанти не відмовились від проведення псевдореферендуму щодо приєднання Херсонської області до РФ.

Про це заявив заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій під час всеукраїнського телемарафону.

"Ситуація залишається дуже критичною, напруженою. Орки посилюють терор проти мирного населення. Вони не відмовилися від проведення "референдуму", там політтехнологи працюють, заїхали різні групи, у яких завдання - створювати фейкові картинки для пропагандистських російських каналів про те, що люди підтримують і хочуть жити в Російській Федерації... Вони повідомляють про різні дати - 11-е, 15-е вересня. Про точні дати повідомлень немає. Я думаю, що причиною цього є влучні дії Збройних сил України і те, що наші громадяни залишаються незламними", - сказав він.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Соледара та Бахмута. Минулої доби ворог вів штурм на Бахмутському напрямку, проте він був невдалим. На Авдіївському напрямку бої тривають.

На Краматорському напрямку йшли стрілецькі бої.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, Україна вперше перехопила стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили й змінювати пріоритети зусиль.

Окупанти, схоже, залишили Слов'янськ та Сіверськ. Реагуючи на контрнаступальні дії ЗСУ в Херсонській області, противник почав перекидати техніку до окупованого Криму.

Не припиняються обстріли й ракетні удари росіян по українських містах. Під вогонь окупантів знову потрапила Дніпропетровська область, Одеса, Запоріжжя і Миколаїв, а також Харків.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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