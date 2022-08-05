Снаряд ЗСУ потрапив прямо в окоп до російських військових.

53-тя бригада імені Володимира Мономаха навчила російських окупантів окопних танців.

На кадрах видно, як снаряд ЗСУ потрапляє прямо в окоп до російських військових.

Внаслідок удару деяким рашистам вдалося втекти подалі, а один окупант, який був найближче до вибуху, перекинувся на бік і почав буквально "танцювати".

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Соледара та Бахмута. Минулої доби ворог вів штурм на Бахмутському напрямку, проте він був невдалим. На Авдіївському напрямку бої тривають.

На Краматорському напрямку йшли стрілецькі бої.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, Україна вперше перехопила стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили й змінювати пріоритети зусиль.

Окупанти, схоже, залишили Слов'янськ та Сіверськ. Реагуючи на контрнаступальні дії ЗСУ в Херсонській області, противник почав перекидати техніку до окупованого Криму.

Не припиняються обстріли й ракетні удари росіян по українських містах. Під вогонь окупантів знову потрапила Дніпропетровська область, Одеса, Запоріжжя і Миколаїв, а також Харків.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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