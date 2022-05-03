Люди після роботи чекали на автобус, щоб поїхати додому.

У результаті обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу загинули щонайменше 10 людей, ще 15 людей поранено.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу. Ці цифри - оперативні", - зазначив він.

Так, додав Кириленко, інформація ще буде уточнюватися, і кількість жертв, ймовірно, може бути більшою.

"Росіяни точно знали, куди цілили: робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобус, який мав їх розвозити із заводу додому", - констатував очільник ОВА.

Раніше повідомлялося, що під вогнем окупантів знову опинилося одне з найбільших підприємств коксохімічної промисловості в державі - ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод". Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех уловлювання.

Пізніше росіяни двічі обстріляли фосфорними снарядами Авдіївку. Зокрема, спочатку снаряд влучив у районі коксохімічного заводу, а потім – у центрі міста.

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