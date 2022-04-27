На Дніпропетровщині окупанти влучили по підприємству енергетичної інфраструктури, в результаті сталася потужна пожежа.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.
"Ніч була неспокійною. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила і потужна пожежа", - написав він.
За його даними, рятувальникам знадобилося кілька годин, щоб приборкати вогонь.
"Одного працівника підприємства поранено. Зараз він у лікарні", - зазначив Резніченко.
Він додав, що під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.
Як повідомлялося, раніше російські війська обстрілювали переважно нафтобази, пробуючи зруйнувати ланцюги постачання палива, а зараз вони поміняли стратегію.
Обстрілюючи залізничні шляхи, як із заходу на схід, так навпаки, російські загарбники прагнуть не тільки зруйнувати постачання української армії, але й зламати експорт України.