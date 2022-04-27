Одного працівника підприємства поранено, його госпіталізували.

На Дніпропетровщині окупанти влучили по підприємству енергетичної інфраструктури, в результаті сталася потужна пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Ніч була неспокійною. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила і потужна пожежа", - написав він.

За його даними, рятувальникам знадобилося кілька годин, щоб приборкати вогонь.

"Одного працівника підприємства поранено. Зараз він у лікарні", - зазначив Резніченко.

Він додав, що під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.

Як повідомлялося, раніше російські війська обстрілювали переважно нафтобази, пробуючи зруйнувати ланцюги постачання палива, а зараз вони поміняли стратегію.

Обстрілюючи залізничні шляхи, як із заходу на схід, так навпаки, російські загарбники прагнуть не тільки зруйнувати постачання української армії, але й зламати експорт України.

Вас також можуть зацікавити новини: