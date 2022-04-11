Є загиблі, серед яких дитина, поранені місцеві жителі.

Унаслідок обстрілу російськими військами Сєвєродонецька, Лисичанська та Кремінної Луганської області 10 квітня є загиблі, серед яких дитина.

Про це повідомляє МВС.

"Щоденними обстрілами населених пунктів окупаційні війська Росії намагаються знищити Луганську область. Минулої доби поліцейські задокументували 26 обстрілів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Кремінна. Є загиблі, серед яких дитина, поранені місцеві жителі", - йдеться у повідомленні МВС у телеграмі.

За інформацією міністерства, внаслідок обстрілів пошкоджено 11 будинків у Кремінній, чотири будинки у Лисичанську та один будинок у Сєвєродонецьку.

Раніше стало відомо, що впродовж наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої, які визначать долю наступної фази війни. Крім того, окупанти активізували зусилля у напрямку Запоріжжя та Херсона.

При цьому деякі російські підрозділи вже небоєздатні через втрати особового складу та техніки.

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