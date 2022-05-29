Наслідки нового ворожого обстрілу Миколаєва з'ясовуються.

Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Миколаєва, є постраждалі.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні зранку російські війська знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. З'ясовуємо наслідки. Попередньо, на жаль, є постраждалі", - зазначив він.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Супротивники спочатку скидали бомби на військові об'єкти, а потім атакували й мирні населені пункти, зокрема в Миколаївській області.

Російська влада не оголошувала війну Україні, а назвала бойові дії "спецоперацією" для "демілітаризації" та "денацифікації" нашої країни.

Супротивник не раз обстрілював Миколаїв, у тому числі 28 травня в обласному центрі внаслідок обстрілу багатоповерхівок загинула одна особа, а ще сім людей дістали поранення.

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