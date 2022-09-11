Також на тимчасово захоплених територіях Харківщини та Херсонщини окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим.

Російські загарбники заборонили чоловікам залишати тимчасово окуповані території.

Про це повідомляє Генштаб на своїй сторінці у Facebook.

"Через значні втрати в живій силі, російські загарбники планують провести так звану "мобілізацію" чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях. Зараз чоловікам заборонено залишати населені пункти", - йдеться в повідомленні.

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Окрім цього, на тимчасово захоплених територіях Харківщини та Херсонщини окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим.

"У відповідь на успішні дії Збройних Сил України російські загарбники проводять "контрзаходи". В населених пунктах, на тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей, окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняється в’їзд та виїзд із населених пунктів, введено комендантську годину", - йдеться в повідомленні.

Так, у Херсоні здійснено обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження в разі їх наближення до переправ.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни, захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

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