Також направлено групу російських офіцерів-інструкторів для підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів окупаційних військ.

На тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях Командування Збройних сил РФ направило нові партії озброєння та пальне.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки України, поставки здійснюються, щоб посилити бойові спроможності з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Так, за минулий місяць через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію з території РФ були завезені понад 3 тис. тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва, у тому числі безпілотні літальні апарати, мобільні комплекси зв’язку та радіоконтролю, мінометні та протипіхотні міни.

Крім того, на тимчасово окуповану територію прибула група російських офіцерів-інструкторів зі складу з’єднань і частин 8 армії Південного військового округу ЗС РФ для організації та проведення занять з підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ.

Читайте такожНазвано ім'я бійця, вбитого бойовиками на Донбасі (фото)Протягом липня почастішали випадки грубих порушень окупантами режиму припинення вогню на Донбасі, в тому числі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Росіяни обстрілювали житлові райони Авдіївки, а 5 липня внаслідок обстрілу загинув один військовий і ще троє отримали поранення. У ТКГ пообіцяли порушити це питання на засіданні групи 6 липня.

Місія ОБСЄ зафіксувала з 2 до 4 липня зафіксувала 339 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Зокрема в Донецькій області – 261 та 78 – в Луганській.

Більшість порушень сталися в районі на захід і південь від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька), на північний схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька), а також у районі на північний захід від н. п. Маяк (непідконтрольний урядові, 19 км на схід від Донецька).

З опівночі 27 липня 2020 року на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил діє режим повного і всеосяжного припинення вогню. А проте російські окупанти регулярно здійснюють обстріли українських позицій.

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Автор: Інна Андаліцька