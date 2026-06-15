Росіяни розкинули нову понтонну переправу біля Генічеська

Його споруджено трохи південніше від Генічеська.

Російські окупанти облаштували понтонну переправу неподалік пошкодженого моста біля міста Генічеськ. Відповідний супутниковий знімок Copernicus опублікував користувач you1126 на своїй сторінці в X.

"Знайшов понтонний міст (другий). Прямо біля автомобільного мосту, трохи південніше від Генічеська", - йдеться в дописі.

Як пише "Мілітарний", йдеться про переправу до Арабатської стрілки. Вона є частиною російської сухопутної логістики на півдні.

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Нагадаємо, після того, як ЗСУ істотно пошкодили мости на в'їзді в Крим з боку Херсонщини, російські окупанти навели поруч понтонні переправи.

Перший понтон росіяни облаштували у районі Чонгара після пошкодження стаціонарної переправи внаслідок українського удару. Він зʼявився 7 червня. Біля переправи зʼявились черги з вантажівок та легкових автомобілів. Втім, усі вони виїжджали з Криму. Жоден транспортний засіб не був помічений шляхом на півострів, який вже живе в умовах ізоляції.

13 червня стало відомо, що цю переправу було знищено. Серією ударів Сил оборони було уражено ще кілька цілей.

Руйнування мостів на півдні: останні новини

Раніше військовий аналітик Клеман Молен прокоментував супутникові знімки, опубліковані "Радіо Свобода", на яких видно появу понтонів на Чонгарі та поблизу Армянська. За його словами, понтонний міст уповільнює рух, що може дозволити Україні атакувати військові конвої, у момент, коли їх набагато легше знищити. Він наголошує, що ці два вузькі місця між окупованим Кримом і Херсонщиною значно ускладнюють будь-яку логістику.

Завдяки тому, що Сили оборони України завдають ударів по логістиці росіян, зокрема по мостах, активність штурмів знизилася. Водночас, за його словами, не виключено, що зменшення активності зумовлене накопиченням сил ворога на певних ділянках. Однак велике значення має контроль логістики противника, зокрема таких важливих об’єктів як мости. Йдеться не тільки про Чонгарський міст, а й про удари по мостах на Північнокримському каналі та трасі, що веде від російського Таганрогу до Криму.

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