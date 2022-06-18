Українців вивозять углиб тимчасово окупованої території.

Росія в односторонньому порядку оголошує так звані "гуманітарні" коридори нібито для евакуації українців з Сєвєродонецька. Населення міста депортують вглиб тимчасово окупованої території. А ще такі дій дозволяють маніпулювати простором в зоні бойових дій.

Відповідною інформацією поділилася британська розвідка у свіжому звіті про бойові дії в Україні на своєму офіційному акаунті в Twitter.

"З 14 червня російські і сепаратистські офіційні особи стверджують, що вони намагаються створити гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення з Сєвєродонецька. Росія має прецедент, як раніше в кампанії в Україні, так і в Сирії, використання оголошених в односторонньому порядку "гуманітарних" коридорів в якості механізму маніпулювання простором бойових дій і примусового переміщення населення", — повідомили в британській розвідці.

У звіті передбачається, що жителі Сєвєродонецька з недовірою поставляться до пропозиції росіян. Зараз виходи з міста обмежені зруйнованими мостами, проте "гуманітарні" коридори РФ ведуть у Сватове, тобто вглиб тимчасово окупованої території. Представники британської розвідки вважають, що в разі відмови рашисти почнуть активніше обстрілювати мирних жителів в Сєвєродонецьку.

Про бойові дії у звіті теж сказано. За останні 48 годин РФ відновила спроби просунутися вперед на південь від Ізюма і оточити Сєвєродонецьк з півночі.

Нагадаємо, у свіжому зведенні від Генштабу сказано, що окупанти зосередили зусилля на трьох напрямках — Слов'янському, Бахмутському та Сєвєродонецькому. В окремих оперативних районах тривають битви. Через високі втрати командування РФ було змушене вивести деякі підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу із зони бойових дій для відновлення боєздатності.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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