Російське командування побачило нездатність своїх підрозділів прорвати оборону українських військових на Луганщині.

Спроби російської окупаційної армії здійснити прорив у районі Кремінної та Білогорівки Луганської області не принесли противнику очікуваного результату, завершившись втратами.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Спроби штурмів позицій Сил оборони України в районі окупованої Кремінної та населеного пункту Білогорівка закінчилися для окупантів втратами в живій силі та техніці. Російське командування побачило нездатність своїх підрозділів прорвати оборону українських військових на Луганщині. З цієї причини окупанти посилили інтенсивність артилерійських обстрілів", - зазначив він.

Водночас прицільні удари Збройних Сил України по складах і об’єктах російських військ на окупованій території Луганської області дали змогу порушити логістику росіян.

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"Хороші новини приходять про "бавовну" на окупованій території Луганщини. Про ті склади, які вибухають у Кадіївці та біля Сватового… Це не артилерійський голод, як хтось каже. Снарядів у них достатньо. Але все-таки перебої з логістикою допомагають нашим Силам оборони", - сказав Гайдай.

Ситуація на Луганщині

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не полишають спроб вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

Зокрема, як раніше повідомляв Гайдай, на Луганщині російські загарбники втрачають до роти бійців на добу, але інтенсивності своїх атак не зменшують.

За даними Інституту вивчення війни, російський наступ окупантів може наближатися до кульмінації, однак у Луганській області вони досягли мінімальних успіхів.

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