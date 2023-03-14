На Білогорівському напрямку супротивник застосовує артилерію, танки, міномети й авіацію, зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації.

На Луганщині зібрано величезну кількість російських загарбників, які втрачають до роти (у більшості армій світу у роті від 80 до 250 осіб) на добу, але при цьому інтенсивність їхніх атак не зменшується.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону. "Величезна кількість відчувається: іноді вони втрачають за добу до роти бійців, але від того кількість хвиль наступу не зменшується", - сказав він.

За словами чиновника, ці хвилі постійно йдуть одна за одною, щоб виснажити наших захисників і продавити, і піти далі в бік Харківської або Донецької області. "Але наші захисники абсолютно міцно тримають позиції, попри те, як би важко не було, все повністю під контролем", - підкреслив очільник ЛОВА.

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Гайдай зазначив, що на Білогорівському напрямку ворог застосовує, крім артилерії різних калібрів, танків і мінометів, ще й авіацію, намагаючись постійно атакувати українські позиції. Така ж важка ситуація спостерігається і на Кремінському та Сватівському напрямках.

"Але успіхів ворог там не має, ніяких просувань суттєвих там немає. Незважаючи на те, що величезну кількість кинули туди і особового складу, і техніки так само. За підтримки танків і БМП постійні штурми, але героїчні наші захисники все відбивають", - сказав очільник ОВА.

Щодо потенційного контрнаступу з боку українських військових Гайдай зазначив, що саме зараз погода працює на нас.

"Тому що зараз, поки ця багнюка, вона не дає можливості ворогу рухатися вперед у великій кількості, ну і навпаки - коли за кілька тижнів підсохне земля, ми будемо ще більше готові і, якщо треба, підемо у контрнаступ", - сказав він.

Ситуація на фронтах в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, раніше Сергій Гайдай зазначав, що українські війська очікують на поліпшення погодних умов за декілька тижнів та планують контратаку на Луганщині.

14 березня Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні повідомив, що росіяни продовжують наступальні операції на низці напрямків: Лиманському, Авдіївському, Бахмутському, Шахтарському й Мар’їнському. Українські воїни на цих напрямках відбили понад ворожих 100 атак.

Загальні втрати РФ вже становлять понад 160 тисяч загарбників. Крім того, супротивник втратив багато своєї техніки, у тому числі 6 789 бойових броньованих машин.

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