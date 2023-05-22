Вони також продовжують вивозити членів родин з півострова.

Російські загарбники за допомогою Керченського моста вивозять з тимчасово окупованого Криму цінні для них речі, а також те, що може допомогти міжнародному трибуналу.

"Керченський міст росіяни використовують поки що за призначенням - транспортно-логістично. Для того, щоб намагатися вивезти все, що їм цінно та все те, що може бути цінно для міжнародного трибуналу. Тобто документи, які підтверджують їхню незаконну діяльність. Максимально евакуюють з півострова все те, що при переході Криму під владу України може бути використано проти них", - заявила в ефірі "Еспресо" начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни також продовжують вивозити членів родин з окупованого півострова.

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"Дехто з військових намагається оформити відпустки і виїхати таким чином, щоб потім десь "загубитися" та полетіти в будь-яку точку РФ подалі від "СВО", у якій можуть прийняти мимоволі участь", - додала речниця.

При цьому відбувається процес великого маневру по території півострова Криму. На думку Гуменюк, росіяни усвідомлюють, що місця баз відомі ЗСУ і намагаються розосередити свої зусилля.

"Це стосується аеродромів, запасів боєприпасів та пального. Їх дечому навчили "бавовни". Вони намагаються все це приховати, зокрема перевозячи дещо з бухт Севастополя аж у Новоросійськ. Ми фіксуємо час від часу курсування великих десантних кораблів, які вочевидь наповнюються певним майном", - підсумувала вона.

Трибунал над окупантами

Раніше цього року Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку створення трибуналу для притягнення росіян до відповідальності за агресію проти України. ПАРЄ водночас підтримала створення спецтрибуналу в Гаазі.

Днями комітет у закордонних справах Палати представників США підтримав проект резолюції щодо створення спецтрибуналу для Росії.

Загалом майже 40 країн по всьому світу підтримують майбутній суд над окупантами.

Нещодавно Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим в РФ – рашизмом.

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