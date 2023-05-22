Також Асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу.

Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим в РФ – рашизмом.

Про це повідомив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв у Facebook.

"Парламентська Асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим в РФ - рашизмом. Одностайно. На сесії Асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки", - зазначив він.

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Крім того, за словами Чернєва, ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.

"Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані. Там є і підтримка міжнародного трибуналу, і допомога Україні до перемоги і після неї, і засудження ідеології рашизму, і відновлення територіальної цілісності, і санкції, і репарації, і план Маршалла, і багато іншого. Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", - заявив голова делегації.

Шлях України в НАТО

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

4 квітня 2023 року генеральний секретар НАТО назвав етапи, які сприятимуть набуттю членства України в Альянсі, зазначивши, що передумовою для будь-яких майбутніх переговорів про членство України в Альянсі є перемога у війні з Росією. Також Україна повинна реалізувати реформи. Йдеться про антикорупційні заходи, верховенство права і права меншин.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від саміту лідерів НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, фіксації рішень про наближення до членства в Альянсі, а не повторення заяв про відкриті двері.

6 квітня сейм Литви схвалив резолюцію, у якій йдеться про необхідність запросити Україну стати членом НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі.

12 травня сенат Польщі одноголосно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО.

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