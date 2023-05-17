Голова комітету Майк Маккол перед голосвуванням заявив, що РФ порушила всі положення Женевської конвенції.

Комітет у закордонних справах Палати представників США підтримав проект резолюції щодо створення спецтрибуналу для Росії.

Як повідомляє "Укрінформ", йдеться про резолюцію H.Res 81 "Щодо заклику до Президента підтримати створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України". Вона буде відправлена на загальне голосування Палати представників.

"Я вніс резолюцію H.Res 81, яка, на мою думку, є важливою для того, щоби притягти Росію до відповідальності за її наміри в цій незаконній війні", - зазначив перед голосуванням автор документа конгресмен Білл Кітинг.

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За його словами, ця резолюція розглядається у дуже важливий момент, коли міжнародні союзники й партнери обговорюють можливі шляхи для встановлення справедливості для жертв розвʼязаної Росією війни проти України.

Водночас очільник комітету конгресмен Майкл Маккол також підтримав цю ініціативу перед голосуванням.

"Ми чули від генпрокурора України про жахливі звірства. Мені довелося побувати з ним у Бучі та побачити місця масових поховань і розстріляних у потилицю дітей", – наголосив він.

Голова комітету також заявив, що РФ порушила всі положення Женевської конвенції.

"Я вважаю, що створення Спеціального трибуналу є доцільним", – додав Маккол.

Спецтрибунал для Росії

Президент Володимир Зеленський переконаний, що вдасться забезпечити відповідальність Російської Федерації на усіх рівнях за скоєння злочину геноциду проти українців під час розвʼязаної проти нашої країни повномасштабної війни.

У січні 2023 року Європейський парламент підтримав резолюцію щодо створення спецтрибуналу для переслідування керівництва РФ за злочини агресії проти України. Зазначається, що документ підтримали. 427 євродепутатів. Проти проголосували 19 парламентарів, утрималися - 33.

До ініціативи приєднається низка держав. Зокрема, долучитися до групи країн, що працюватимуть над створенням спецтрибуналу у квітні погодилася Коста-Ріка. Пізніше аналогічне рішення ухвалили в Північній Македонії. Вона стала 36 країною, що залучена до цієї ініціативи.

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