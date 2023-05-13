Сьогодні у Брянській області розбилося два вертольоти Мі-8, а також один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один Су-35.

Російський терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) неочікувано похвалив українську ППО, яка нібито стоїть за літакопадінням у Брянській області.

У своєму Telegram-каналі Стрєлков заявив, що "не може не оцінити блискучу операцію" щодо "одноденного разового ураження засобами ПЗРК чотирьох повітряних цілей у нашому глибокому тилу".

"Хороша робота", - сказав Гіркін без іронії. Водночас представників російського військово-політичного керівництва бойовик традиційно обізвав "г*ндонами з МО РФ".

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Літакопад у Брянській області - головне

Вдень 13 травня 2023 року в Брянській області розбилося два вертольоти Мі-8, а також один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один Су-35.

Повідомлялося, що літаки росіян було підбито, коли ті вирушили бомбити українські прикордонні області. А слідом за ними - рятувально-пошукові Мі-8.

Попередньо припускалось, що Мі-8, який одним з перших потрапив на відео, збили самі ж російські ППО, помилково прийнявши за ворожу ціль. Щоправда, у російських Telegram-каналах істерять про причетність України.

Усі пілоти загинули. Пропагандисти охрестили сьогоднішній день "чорним днем російської авіації".

Окремо стверджувалось, що управлінню "Т" ФСБ РФ доручено негайно посилити контроль щодо попередження і припинення можливих нових атак, в тому числі з використанням безпілотних підводних суден, на великі об'єкти, зокрема Кримський міст.

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