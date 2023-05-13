Ні постраждалих, ні руйнувань на місцях падіння нібито немає, переконує місцева влада.

У мережі опублікували фото уламків російського вертольота, що впав у суботу, 13 травня, у Брянській області. За попередньою інформацією, всього над Брящиною зайнялися дві повітряні цілі.

На уламках вертольота відсутні сліди загоряння, що нібито, як стверджують пропагандисти, стало причиною падіння "пташок".

Водночас на опублікованих фото видно, що корпус техніки пошкоджено ракетою-перехоплювачем, яка, наблизившись до цілі, вибухає і вражає її шрапнеллю.

Відео дня

Пропагандистський ТАСС підтверджує, що у Клинцях знайдено уламки вертольота. Щоправда, без жодних деталей.

Над Брянською областю збито два літаки - що відомо

Сьогодні вдень над Клинцями Брянської області - у 50 км від України - впали дві російські "пташки" (про другу російські Telegram-канали повідомили невдовзі).

Відомо, що одна з "пташок" - російський вертоліт. Причиною цього інциденту, як стверджують кремлівські пропагандисти, стало загоряння двигуна.

Тоді як в мережі поширюються відео, на яких чітко видно, що щонайменше російський вертоліт був підбитий зенітною ракетою. Імовірно, місцева ППО переплутала російську "пташку" з ворожою ціллю.

Ні постраждалих, ні руйнувань на місцях падіння нібито немає, переконує місцева влада.

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