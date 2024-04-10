Без звільнення півострова про безпеку України говорити не можна, вважає спікер Військово-морських сил Збройних сил України.

Триває повномасштабна війна в Україні, і речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, як російська армія ховає у тимчасово окупованому Криму ракетні платформи, з яких обстрілює материкову частину України.

Зокрема, під час брифінгу він прокоментував ракетні удари, які сьогодні зранку російська терористична армія завдала по Одещині. "Ворог, на жаль, використовує територію окупованого Криму для того, щоб завдавати подібних ударів. І це в чергове підтверджує те, що без звільнення цієї території говорити взагалі про якусь безпеку дуже складно", - сказав Плетенчук.

Він додав, що окупанти зараз віддають перевагу застосуванню різноманітних наземних платформ для нанесення вогневого ураження по українцях та майже не залучають морську компоненту - носії крилатих ракет морського базування.

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Водночас ворог використовує доступні арсенали при обстрілах українських міст. Зокрема, протикорабельні ракети, для чого залучив мобільні пункти пересування.

"Тому, що всі ці платформи є колісними - це системи "Бал", "Бастіон". Озброєння до них можна завантажити поза межами Криму. Тобто у такий спосіб вони можуть приховувати їхнє місце базування - це по-перше. По-друге, дійсно складно простежити платформи, які не мають постійного місця дислокації, змінюють пускові рубежі. Тому їх застосовують з території півострова", - розповів Плетенчук.

Водночас, за словами речника, морський коридор для цивільних суден функціонує стабільно, відповідні роботи забезпечують ВМС України, Берегова охорона та інші підрозділи Сил оборони. Проводиться відповідний моніторинг акваторії, зокрема, на наявність мін, бо це є наразі найбільшою небезпекою для суден.

За даними речника, станом на кінець 2023 року було відомо про 400 таких небезпечних об’єктів, але реальна картина щодо наявності мін буде відома лише після завершення бойових дій. Зокрема, саме тоді відбудеться масштабне розмінування Чорного моря, чому передуватиме відповідний моніторинг.

Як додав Плетенчук, проблема в тому, що море - це стихія, в якої течією, штормами вибухові пристрої можуть пересуватися. Також треба враховувати, що морська акваторія відрізняється від суші певною глибиною, що дуже важливо при розмінуванні.

"Можемо сказати, що ситуація Військово-морськими силами контролюється - ви бачите, що "коридор" працює… Підривів на пристроях в цьому році взагалі не спостерігалося", - сказав речник.

Він додав, що наразі обладнання для розмінування моря поки не вистачає, але вже застосовуються для цього підводні морські дрони.

Окрім того, Плетенчук сказав, що останньої доби ворог активізував використання повітряного простору для нанесення вогневого ураження, тобто існує проблема незакритого неба - супротивник веде розвідку та, відповідно, завдає вогневе ураження. Йдеться, про, наприклад, балістичні ракети, авіаційну компоненту РФ для патрулювання прибережної зони. При цьому речник наголосив, що парк техніки, який для цього використовують, досить старий. Тому випадки падіння авіасуден буде спостерігатися частіше.

Сьогодні 10 квітня - Одеса у центрі уваги

Нагадаємо, сьогодні російська армія двічі завдала ракетних ударів по Одещині. Зокрема, 10 квітня (День визволення Одеси від фашистських загарбників) супротивники гатили по обласному центру. Атака здійснена з тимчасово окупованого Криму по промисловій, транспортній інфраструктурі. Поранення різного ступеня отримали двоє працівників транспортного підприємства, їх госпіталізовано. Також внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, автівки містян.

Також стало відомо, що втрати ворога на 10 квітня 2024 року зросли - вранці у середу у тимчасово окупованому Криму знищено російський корабельний багатофункціональний вертоліт К-27.

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