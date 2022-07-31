На підходах до Запоріжжя збудовані масивні лінії оборони. Сотні кілометрів окопів вже вирито, і це число продовжує зростати. Захист будувався так, щоб російські окупанти не змогли обстрілювати місто з артилерії і РСЗВ.
Відповідною інформацією в інтерв'ю порталу "Укрінформ" поділився голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
За словами керівника, регіон атакують протягом п'яти місяців. Однак ЗСУ гідно обороняються: підривають танки, збивають літаки і знищують ворожий особовий склад.
"Ми з військовим командуванням в березні, розуміючи сили наступу, вибудували модель оборони, щоб зупинити ворога на підступах до Запоріжжя, щоб сюди не долітали засоби ураження", — повідомив Старух.
Основне завдання сформульовано наступним чином: ворог не повинен обстрілювати місто з артилерії і РСЗВ. З урахуванням цієї цілі організовувалися лінії оборони.
"Весь час риються окопи, будуються опорні пункти. Це сотні кілометрів окопів. Нам допомагали в їх будівництві всі українські регіони. Планова робота над посиленням оборони області не зупиняється ні на один день. Запорізьку область захищає велика кількість мотивованих і сильних бійців. Наші військові — це головні герої сьогодення", — підсумував Старух.
Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, в Головному управлінні розвідки розповіли, що окупанти відступають у Запорізькій області. Вони відвели особовий склад з селищ Верхній Токмак та Чернігівка. Це наслідок влучних ударів по скупченню російських підрозділів в зазначеному районі.
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