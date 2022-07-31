Деокупацію важливо провести до початку опалювального сезону.

ЗСУ можуть повністю звільнити Запорізьку область від російських загарбників до кінця 2022 року.

Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, реперними точками є 1 вересня і початок опалювального сезону. Старух наголосив, що важливо якнайшвидше вигнати окупантів, щоб розв'язати питання організації освітнього процесу дітей та забезпечення населення теплом.

"Поки газопостачання відсутнє в Бердянську, Мелітопольському, Василівському районах. Багато складних моментів", - додав глава ОВВА.

Старух сподівається, що деокупація Запорізької області відбудеться вже найближчим часом.

Як раніше повідомляв УНІАН, на підходах до Запоріжжя збудовані масивні лінії оборони. Сотні кілометрів окопів вже вирито, і це число продовжує зростати.

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