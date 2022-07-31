Окрім цього, у Нікопольському районі російські окупанти двічі ударили з "Градів". Випустили на житлові квартали до 50 снарядів.

У Миколаєві внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу зруйновано будівлі трьох закладів освіти, приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, обстановка на півдні лишається напруженою та складною, але Сили оборони контролюють її розвиток.

Назаров нагадав, що протягом ночі військові РФ двічі обстріляли Миколаїв.

"Реактивними системами залпового вогню "Смерч" і модифікованими снарядами посиленої руйнівної дії зенітно-ракетних систем С-300 зруйновано будівлі трьох закладів освіти, кілька приватних і багатоквартирних будинків також зруйновані та пошкоджені", - сказав він.

Також ворог влучив по стадіону, багатьох інших соціальних об'єктах і промисловій інфраструктурі. Є загиблі і поранені. Триває розбір завалів. Дані щодо потерпілих уточнюються.

Крім того, РФ продовжує ведення бойових дій по зайнятих рубежах оборони. На окупованих територіях проводить рокірування сил, підтягує резерви, вишукує транспортні альтернативи, намагаючись убезпечитись від вогневого контролю ЗСУ.

"У Нікопольському району вночі загарбники двічі ударили з "Градів". Випустили на житлові квартали до 50 снарядів. Постраждав один місцевий мешканець. Один приватний будинок знищено, кілька десятків - пошкоджено. Є руйнування у кількох багатоквартирних будинках. Уражено заклади освіти та кілька міських установ. Виведені з ладу газогін та водопровід", - додав Назаров.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 31 липня окупанти обстріляли Миколаїв. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав сьогоднішній обстріл найпотужнішим за весь час війни. За словами Сенкевича, вибухи в місті, в тому числі від касетних снарядів, почали лунати з початку тривоги, а в місцях влучень почалися пожежі.

Стало відомо про загибель генерального директора компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського та його дружини.

Також уночі російські військові випустили по житлових кварталах Нікополя близько 50 снарядів із "Градів". Постраждав 67-річний чоловік. Один приватний будинок знищено, кілька десятків – пошкоджено. Є руйнування семи багатоповерхівок.

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