Тим часом, окупанти наступають у напрямку Краснопілля, бойові дії тривають.

Противник зосереджує зусилля на продовженні наступу на Слов'янськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов’янськ. Здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка. Завдав авіаудару поблизу Гусарівки", - йдеться у повідомленні.

Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії тривають.

Нагадаємо, росіяни обстріляли з "Ураганів" Апостолове на Дніпропетровщині. внаслідок ворожого обстрілу загинуло четверо осіб.

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