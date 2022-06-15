ЗСУ проводять успішні контратаки на півдні України.

Нещодавні контратаки Збройних сил України на півдні України змусили російських окупантів приділити першочергову увагу своїй обороні.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Там відзначають, що зараз окупанти мінують невстановлені місця на березі річки Інгулець, ймовірно, у відповідь на успішні дії ЗСУ в районі селища Давидів Брід (північно-західніше Херсона) і в напрямку Миколаєва та Кривого Рогу.

"Російські сили перекинули одну батарею ствольної артилерії та дві батареї реактивної артилерії в райони поблизу кордону Херсонської та Миколаївської областей. Російські сили продовжували обстріл Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей", - сказано в повідомленні.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українські Збройні сили здійснюють тиск на окупантів на півдні, метою якого є звільнення Херсона.

Нагадаємо, на Херсонщині українські захисники здійснюють наступ за трьома напрямками. Днями від російських окупантів було звільнено селище Таврійське.

14 червня було оприлюднено відео, яке записав український захисник в 10 км від Херсона.