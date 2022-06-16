Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області.

Триває запекла боротьба за Луганську область, окупанти намагаються атакувати одночасно на 9 напрямках.

Про це повідомив у Facebook головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, російські окупанти на півночі Луганської області зосередили свої основні ударні сили. "Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче - Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках - Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха", - зазначив Залужний.

Він додав, що для витіснення українських військ окупанти застосовують авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

"Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше. Всі, хто сьогодні в строю, - герої", - наголосив він.

Російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу. В Сєвєродонецьку і в одному з районів Врубівки тривають запеклі битви. Росіяни й надалі знищують населені пункти регіону, є багато постраждалих мирних жителів.

Крім того, ворог намагається наступати на напрямку Ізюм – Слов’янськ. ЗС РФ без успіху вели штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля.

На думку британського аналітика Майкла Кларка, пауза через інтенсивність боїв на сході неминуча. Він зазначив, що великих втрат зазнають як росіяни, так й українці.

Вас також можуть зацікавити новини: