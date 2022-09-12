За попередньою інформацією, минулося без жертв.

Вночі окупанти вдарили по приватному сектору та перинатальному центру у Краматорську.

Про це повідомляє Краматорська міськрада із посиланням на мера міста Олександра Гончаренка.

"Краматорськ вночі знову був під вогнем. Росіяни били ракетами по приватному сектору та перинатальному центру", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за попередньою інформацією, минулося без жертв.

Нагадаємо, раніше дружина президента України Олена Зеленська показала 11-річну дівчинку Яну, яка втратила обидві ноги та вчиться ходити на протезах. Дитина потрапила під обстріл окупантів на залізничному вокзалі під час евакуації з Краматорська.

Яна та її родина потрапила під обстріл на вокзалі у Краматорську. Матір дівчинки втратила ногу, дитина - обидві. Нині родина Степаненко скористувалася програмою протезування у США.

Тим часом за добу ЗСУ витіснили окупантів з понад 20 населених пунктів та беруть їх під повний контроль. Сили оборони відбили атаки ворога в районах кількох населених пунктів, на Херсонському напрямку окупанти зазнали значних втрат.

За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

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