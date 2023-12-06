Атака з боку супротивника відбулася сьогодні в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

У Чернігівській області російські окупанти з дрона атакували автомобіль старости прикордонної громади.

Про це повідомили в секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області. Правоохоронці зазначили, що сьогодні, 6 грудня, до поліції надійшло повідомлення про вибух цивільного автомобіля в одному з сіл Новгород-Сіверського району.

За попередньою інформацією, староста одного з прикордонних сіл разом колегами виїхав службовою автівкою, щоб виявити пошкодження дротів електропостачання.

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"Під час обстеження староста вийшов з авто, і в цей момент ворог завдав удару з дрона: цивільний автомобіль вибухнув і вщент згорів. На щастя, внаслідок вибуху люди не постраждали", - йдеться у повідомленні поліції.

За фактом скоєння РФ чергового воєнного злочину слідчі поліції Новгород-Сіверського району відкрили провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

За даними чернігівських журналістів, інцидент стався у селі Грем’яч, коли староста і представники місцевої пожежної команди намагалися відремонтувати пошкоджену лінію електропередач. За словами голови Новгород-Сіверської міської ради Людмили Ткаченко, це була цілеспрямована акція, і такі інциденти трапляються не вперше.

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Російські загарбники вже багато разів обстрілювали територію Чернігівської області, унаслідок ворожих атак є багато постраждалих, жертв та руйнувань.

Зокрема, 2 грудня стало відомо, що окупанти завдали удару по Семенівській громаді регіону. Унаслідок ворожої атаки постраждала родина з 4-річною дитиною, зокрема, чоловік отримав осколкові поранення.

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