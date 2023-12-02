Мати дитини і дідусь зазнали поранень.

Внаслідок обстрілу Чернігівської області російськими військами постраждала родина з 4-річною дитиною. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

За його інформацією, сьогодні внаслідок обстрілу прикордоння Чернігівщини поранені мирні мешканці в Семенівській громаді.

"Постраждала родина з 4-річною дитиною. Чоловік зазнав осколкових поранень, йому надали допомогу в місцевій лікарні. Його дочку перевозять до обласної лікарні, де її чекає операція. 4-річний онук на щастя, не постраждав", - зазначив Чаус.

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Він також уточнив, що сім’я приїхала на вихідні провідати свою родичку у прикордонне село та потрапила під ворожий вогонь у той час, як вийшла з будинку на вулицю.

Допомогу в евакуації постраждалих надала поліція. У Головному управлінні Нацполіції в області уточнили, що 4-річна дитина дивом вціліла та не отримала поранень через атаку росіян. Нині хлопчику надають психологічну допомогу. До дитини прибув батько.

Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу зайнялися одразу кілька будинків.

На місці події семенівські поліцейські допомогли бригаді "швидкої" допомоги рятувати людей з-під ворожого вогню та евакуювати потерпілих до лікарні.

За фактом скоєння РФ чергового воєнного злочину слідчі поліції Новгород-Сіверського району відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу ("порушення законів та звичаїв війни").

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