Загарбники гатили без прицілу для здійснення одночасно морально-психологічного та вогневого тиску на населення.

Вночі російські окупанти зі "Смерчів" вчергове обстріляли Миколаїв та область, є незначні руйнування.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Знову був обстріляний Миколаїв і Березнегуватська громада Миколаївщини. Це знову були реактивні системи залпового вогню "Смерч". Це знов віялове таке гатіння без особливого прицілу, а просто морально-психологічний і вогневий одночасно тиск...", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, зараз є повідомлення про незначні руйнування, спричинені обстрілами.

"На щастя, постраждалих немає", - уточнила вона.

Нагадаємо, сьогодні вночі українські військові "відпрацювали вогневий контроль", є результати та влучення зокрема по Антонівському та Каховському мостах. Також на півдні українські військові знищили кілька ворожих баз із боєприпасами.

Про ураження Антовського моста в мережі повідомляли вчора, 7 серпня. Зазначалося, що на мосту знаходилася техніка для його ремонту після попередніх влучень, яка загорілася в результаті успішної роботи HIMARS.

Тоді ж з'явилася інформація про вибухи в районі мосту біля Каховської ГЕС, який також з'єднує два береги Дніпра. Офіційних підтверджень не було.

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