Загалом російська агресія завдала Миколаєву збитків на майже 790 млн гривень, зазначив мер міста.

Російська армія вбила 132 мирних жителя Миколаєва після початку широкомасштабної війни. Серед 132 загиблих є одна дитина.

Про це у Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Також 619 мешканців міста (серед них - 8 дітей) зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Понад 500 багатоповерхівок та близько 700 приватних будинків Миколаєва пошкоджені внаслідок російських обстрілів після 24 лютого. Загалом російська агресія завдала Миколаєву збитків на майже 790 млн гривень, зазначив Сєнкевич.

Нагадаємо, що 7 серпня загинула одна людина внаслідок обстрілу Миколаївщини.

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