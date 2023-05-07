Внаслідок ворожих обстрілів постраждали Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони області.

Росія загарбницькі війська минулої доби обстріляли прифронтові населені пункти Харківської області.

Як повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок ворожих дій постраждали Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони.

Зокрема, російські окупанти "героїчно" знищили радянський літак-пам'ятник у Вовчанську.

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"Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю магазину, пам'ятник Авіацентру ДОСААФ і декілька приватних житлових будинків", - написав Синєгубов.

Також голова ОВА додав, що в селищі Дворічна Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено приватний будинок.

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Як повідомляв УНІАН, в неділю, 7 травня, Росія завдала ракетного удару по Балаклії в Ізюмському районі Харківської області. Ворожа ракета С-300 влучила на територію автопарку, внаслідок удару постраждали 5 людей.

А сьогодні вночі російські окупанти ракетами Х-22 обстріляли Миколаївську область. Внаслідок атаки є влучання в одне з підприємств, але людських жертв немає.

Також серед ночі загарбники з важкої артилерії обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Пошкоджено 7 приватних будинків і багатоповерхівку, потрощило вікна у гуртожитку коледжу. Внаслідок атаки загинула одна людина, є постраждалі.

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