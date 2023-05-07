Пошкодили багатоповерхівку, лінію електропередач, газопроводи.

Сьогодні, 7 травня, вночі російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь. Внаслідок атаки загинула одна людина, є постраждалі.

"Застосували важку артилерію. Випустили понад десять снарядів. Загинула 72-річна жінка. Ще двоє місцевих постраждали. У них стрес та контузія", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Також зазначає, що в місті в результаті ворожих обстрілів пошкоджено 7 приватних будинків і багатоповерхівку, потрощило вікна у гуртожитку коледжу.

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"Зачепило й три газопроводи, лінію електропередач і 14 сонячних панелей. А ще – господарські споруди та п’ять автівок", - зазначив Лисак.

Він також подякував "оборонцям неба", які в районі Синельниківщини на металобрухт перетворили "шахед".

Ситуація у Дніпропетровській області

Як раніше повідомляв УНІАН, інтервенти майже щоденно обстрілюють Нікополь та район. Зокрема, днями вони обстріляли з "Градів" та важкої артилерії підприємство, були поранені троє працівників.

Часто окупанти використовують снаряди з флешетами. В одному снаряді може бути до 8 тисяч металевих штирів.

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