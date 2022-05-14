Під загрозою знищення опинився рослинний світ, зокрема, найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей.

Російські окупанти знищують Кінбурнську косу.

Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Пожежі саме на Кінбурнській косі тривають понад тиждень. Вогонь охопив майже 4 тисячі гектарів лісів на межі Херсонської та Миколаївської областей", - зазначила вона.

За словами Денісової, під загрозою знищення опинився весь рослинний світ, зокрема, найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей (його площа сягає понад 60 гектарів), багаторічні дерева, рожеві озера, тварини.

Омбудсмен зазначила, що на території Кінбурнської коси залишаються люди, яким потрібна допомога, проте виїзд на материк контролюють російські окупанти. Вони не пропускають лісову охорону до осередків загорянь. За її словами, також бракує палива для пожежних машин, щоб погасити вогонь, майже немає доставки продуктів для місцевих жителів.

"Ситуація в унікальній заповідній зоні наближається до катастрофічної. Наслідки лісових пожеж є дуже небезпечним для життя людей та надзвичайно руйнівними для довкілля, адже вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім важко буде відновити", - наголосила вона.

Кінбурнська коса — піщана коса, розташована в Очаківському районі Миколаївської області.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області вирують пожежі, які не дають гасити окупанти.

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