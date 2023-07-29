Чимало парламентарів РФ взяли до рук зброю і беруть участь у кривавій війні проти України у складі російського війська.

Депутатів Державної думи Російської Федерації зобов'язали погоджувати відвідування підрозділів російських військ на тимчасово окупованій території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, повідомляє пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на джерела.

За інформацією видання, поїздки депутатів будуть можливі тільки на військово-повітряних суднах. Водночас обмеження не стосується відвідування цивільних об’єктів в окупованих містах.

"[Доручення] не стосується поїздок на "нові території" для відвідування будь-яких інших об'єктів, наприклад шкіл, соціальних об'єктів, або для проведення зустрічей з "виборцями", – заявляє джерело, не зазначаючи, яким є обґрунтування цього обмеження.

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Депутати Держдуми потрапляють під обстріл на окупованих територіях України

У травні 2023 року епутат депутат Держдуми Віктор Водолацький ("Єдина Росія"), який приїхав до окупованого Луганська, потрапив під обстріл і отримав поранення.

У червні під обстріл потрапив ще один представник путінської партії – опальний депутат Віктор Мілонов, відомий своїми гомофобними поглядами. Він підписав контракт із МО РФ і воює проти нашої країни у складі російської армії.

Цього місяця під обстріл під Бахмутом потрапив ще один російський депутат – Олександр Бородай, відомий як колишній "голова" окупаційного "уряду" так званої "ДНР".

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