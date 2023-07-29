Росіяни намагаються виявити мешканців, які мають тверду проукраїнську позицію або надають підтримку Силам оборони України.

Російські загарбники розширюють мережу інформаторів на тимчасово окупованій території Херсонської області. Там запровадили систему збору даних за допомогою "доносів".

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що російські війська та представники окупаційної адміністрації намагаються залучити велику кількість місцевих колаборантів та лояльних до ворога мешканців для виявлення мешканців окупованої Херсонщини, які мають тверду проукраїнську позицію або надають підтримку Силам оборони України.

"Зокрема, запроваджена система збору інформації за допомогою "доносів" та "інформування про підозрілі дії чи висловлювання", яка систематизується співробітниками російських спецслужб та в подальшому використовується для посилення адміністративно-поліцейських умов", – йдеться у повідомленні.

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Водночас у ЦНС нагадали, що раніше хакери з команди "Кіберспротиву" вже отримали доступ до пошти Марини Стародубець, яка адмініструє телеграм-канал, де збирають дані про мешканців Мелітополя, які не підтримали російську окупацію.

"Тому попереджаємо, що кожен "анонімний інформатор" буде виявлений й нестиме покарання згідно з чинним законодавством", – наголосили в Центрі нацспротиву.

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

Російські загарбники продовжують тиснути на працівників Запорізької АЕС, розташованої в окупованому Енергодарі Запорізької області. За даними Центру національного спротиву, окупанти приходять до них із обшуками, щоб схилити їх до роботи.

Водночас на окупованій Луганщині людям доводиться виживати без ліків, нормальної медицини та в умовах дефіциту їжі. Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що що швидка допомога в окупованих населених пунктах не працює, тому людям доводиться лікувати одне одного в разі отримання травм.

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