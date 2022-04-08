Як зазначив Михайло Подоляк, керівництво РФ бачить, що російські війська зазнають в Україні поразки.

Будь-яке тимчасове перемир'я з Москвою – це відкладена війна в майбутньому.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

"Будь-яке тимчасове перемир'я з Москвою – це відкладена війна в майбутньому, через 2-5 років. Це "Мінськ-3", наприклад. Росія - це країна, яка продає тільки експансію, тільки війну з сусідами, тому завжди є великий ризик. Нам це не потрібно, нам необхідні гарантії. Про гуманітарне припинення вогню говоримо постійно, але Росія постійно заважає це зробити. Те, що ми бачили в Бучі, є стилем Росії у веденні війни. Вони воюють тільки з цивільним населенням. Вони не вміють воювати з військами", - сказав він.

Також, як зазначив Подоляк, керівництво РФ бачить, що російські війська зазнають поразки.

"Останні два тижні російські "топи" постійно роблять якісь заяви, з яких видно, що вони дуже нервують і не розуміють, що відбувається. Пан Пєсков вчора показав своїм висловлюванням, що не розуміє, як все це закінчиться для них, з точки зору, що вони втратять набагато більше, ніж втратили б, якби закінчили це все тиждень тому", - зазначив він.

За словами Подоляка, в України є план, якого вона дотримується.

"Росія це бачить. Бачить, що на фронтах у них немає переваги. Вони розраховують, що битва за Донбас істотно поліпшить їх позиції...", - сказав він.

Війна проти України: