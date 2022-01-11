Раніше ЗМІ писали про перекидання Росією військової авіації до кордону з Україною.

Російські та білоруські винищувачі Су-30СМ провели спільні патрулювання кордонів "Союзної держави".

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі.

"Білоруські і російські льотчики виконують завдання у спільному патрулюванні повітряних кордонів Союзної держави на багатоцільових винищувачах Су-30СМ", – повідомляє МО Республіки.

"Патрулювання" виконували в рамках анонсованих сьогодні навчаннях на території Білорусі та на тлі зростання занепокоєння Заходу щодо імовірного повномасштабного наступу РФ на Україну.

За даними NYT, окремі військові частини РФ розмістила на кордоні з Україною та Білоруссю – у легкій досяжності Києва.

Загроза повномасштабного нападу Росії

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі нібито загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу 9 січня у Женеві відбулась зустріч представників США й Росії зі стратегічної стабільності. Дипломати обох країн розмовляли понад сім годин. Проте Вашингтон досі не знає, чи планує РФ прибирати свої війська.

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