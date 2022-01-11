Учасниками навчань стали понад 3 тисячі військових.

Росія розпочала військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. Залучено близько 3 тисяч військових і важку техніку.

Про це пише російський "Інтерфакс".

Навчання стартували у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях. Залучено 300 одиниць військової техніки, зокрема, танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2 та штатне стрілецьке озброєння.

У Західному військовому окрузі РФ заявили, що головним акцентом навчань стануть контрольні стрільби, організацію маршів та обладнання опорних пунктів.

Читайте такожЧи змінять протести в Казахстані плани Путіна щодо України: з'явився прогноз"Кожен підрозділ завершить маневри проведенням навчального бою з етапом бойової стрільби. Під час бою екіпажі бронемашин БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навички спільних дій і вразять мішені, що імітують техніки та живу силу умовного противника на дальностях до 1,2 тисячі метрів", - йдеться у повідомленні.

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

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