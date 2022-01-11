У Сполучених Штатах наголосили, що без деескалації на кордоні не можливо вести конструктивні і успішні переговори.

Заступник державного секретаря США Венді Шерман ще не знає, чи збирається Росія зменшувати напруження на кордоні з Україною, куди стягнуто величезну кількість російських військ.

Як йдеться у стенограмі на сайті Державного департаменту США, про це Шерман сказала у Женеві після проведення з представниками РФ діалогу зі стратегічної стабільності.

Зокрема, її запитали про те, чи є ознаки того, що Москва готова до деескалації ситуації у зв'язку з тим, що скупчення військ біля кордону України стало причиною проведення зустрічі в Женеві.

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"Я не думаю, що ми знаємо відповідь на це. Ми дали чітко зрозуміти, що дуже важко мати конструктивну, продуктивну і успішну дипломатію без деескалації, оскільки ескалація, очевидно, збільшує напруження і не створює найкращі умови для справжніх переговорів, до яких ми сьогодні не дійшли, але це те, до чого декому у кінцевому підсумку треба дійти", - наголосила Шерман.

"Тож ми побачимо, чи насправді Росія розуміє, що найкращий спосіб рухатися шляхом дипломатії для неї - це зменшити напруження і вдатися до деескалації. Ми побачимо, наскільки серйозними вони є", - наголосила Шерман.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня у Женеві представники США і РФ провели діалог зі стратегічної стабільності. Дипломати обох країн розмовляли понад сім годин. Російську делегацію очолював заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, а американську - заступник держсекретаря США Венді Шерман.

Після зустрічі Рябков заявив, що Росія не має наміру нападати на Україну, але підкреслив вимогу РФ отримати правові гарантії нерозширення НАТО і закликав Альянс відмовитися від "освоєння території" нових членів.