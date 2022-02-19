За даними рятувальників, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Російські окупаційні війська обстріляли місто Щастя на Луганщині.

Як повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, близько 11:35 рятувальники отримали інформацію про те, що в місті Щастя стався обстріл.

"Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини - 32. Особовий склад знаходиться у небезпечному місці в рукавній вежі. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Водночас журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що обстріл Щастя вівся із мінометів калібру 82 мм. За його даними, окупанти обстріляли вантажівку ЗІЛ-131.

У Держприкордонслужбі повідомляють, що окупанти продовжують обстрілювати дорожній коридор "Луганськ-Щастя". Як йдеться на сайті відомства, зранку російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя". Зазначається, що противник веде обстріл із 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів.

"Прикордонні наряди перебувають на позиціях. Інфраструктура дорожнього коридору, який має використовуватись для переміщення цивільного населення, зазнає пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН 18 лютого, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти обстріляли КПВВ "Щастя", під вогонь потрапив гумконвой Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території.

Обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета, міномета 82 мм, гранатомета АГС-17. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Згодом він уточнив, що "це були автомобілі не Червоного Хреста, а колона з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців".

Загострення на Донбасі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 60 разів порушили режим тиші.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один - бойове травмування, а також поранено двох цивільних осіб.

Крім того, під час обстрілу Станиці Луганської було пошкоджено споруду дитячого садочка, лінії електропередач, газогін та зруйновано два приватні будинки. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.

Також збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок.

Після обстрілів школи та садочка окупаційні та російські ЗМІ почали поширювати повідомлення про те, що населені пункти було обстріляно з українського боку.

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