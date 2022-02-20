Таким чином бойовики хочуть спровокувати українських військових на помилки, зазначив міністр оборони.

Російські окупаційні війська розміщують свою артилерію та бронетехніку серед житлових будинків на Донбасі і звідти обстрілюють українські населені пункти.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Командування російських окупаційних військ розташовує артилерію та бронетехніку серед житлових будинків і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Це поведінка злочинців, які провокують нас на помилки. Ворог чудово знає, що ми маємо усі підстави відповідати згідно зі статтею 51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними", - сказав Резніков.

Він наголосив, що пишається тим, як наші військові зараз тримають цей удар.

"Вони діють дуже зважено і знають, як відповідати філігранно. Саме тому весь потік фейків, які продукує російська пропаганда, не має жодного ефекту. Їм ніхто не вірить", - зазначив Резніков.

Міністр оборони зокрема повідомив, що сьогодні, 20 лютого, зранку було вкинуто чергові порції брехні, нові відео про вигадані події.

"Нагромадження цих нісенітниць лише переконує усіх, що Україна захищається від підлого агресора, який ладен принести в жертву жінок та дітей, щоб зруйнувати мир. Це насправді зіткнення цивілізацій", - сказав Резніков.

Він також наголосив, що ворог намагається розхитати Україну з середини, залякати й примусити до капітуляції, а в найближчий період нам слід бути готовими стримувати високий тиск.

"Але ми вистоїмо. Ми вже зламали ворожій сценарій, адже були готові до нього. Так само було передбачуваним продовження навчань в Білорусі, і ми заздалегідь вжили відповідних заходів. З кожним днем все більше людей будуть усвідомлювати, що ми насправді захищаємо Європу. Це відкриє можливості для нових союзів та збільшення підтримки на різних рівнях", - заявив Резніков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що навіть один обстріл або артилерійський постріл можуть призвести до повномасштабної війни з Росією.

Він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях у Криму та на Донбасі перебувають від 30 до 35 тисяч російських військових. Зеленський побоюється, що до бойових дій можуть призвести провокації з боку росіян.

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