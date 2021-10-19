Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Донбасу російські бойовики не випускали СММ з її передової патрульної бази в Горлівці.

Російські окупанти перестали блокувати спостерігачів ОБСЄ у Горлівці.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"О 15:40 18 жовтня команда місії зауважила, що зафіксовані раніше навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази місії в населеному пункті Горлівка (непідконтрольний урядові України, 39 км на північний схід від Донецька) і що ці ворота були відкриті. Перед будівлею передової патрульної бази спостерігачі бачили встановлений раніше намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу. Команда СММ залишила передову патрульну базу місії для здійснення патрулювання та повернулася о 16:03", - сказано в звіті.

В СММ нагадали, що рішення Постійної ради ОБСЄ передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу місії по всій території України.

Читайте такожМаскувався під співробітника СЦКК: у мережі показали відео затримання бойовика на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні сили заблокували спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у приміщенні передової патрульної бази у Горлівці, а українська делегація в Тристоронній контактній групі звинуватила бойовиків у захопленні заручників. Українська сторона на переговорах в ТКГ вважає, що РФ свідомо почала політику витіснення ОБСЄ з Донбасу.

У звіті СММ ОБСЄ від 17 жовтня сказано, що на окупованій частині Донбасу "члени збройних формувань не випускали СММ з її передової патрульної бази в Горлівці".

Також СММ ОБСЄ призупинила свою спостережну діяльність після протестів біля її головного офісу у Донецьку. Близько 200 проросійських протестувальників біля офісу ОБСЄ вимагали звільнити їхнього військового, який був затриманий українськими Збройними силами минулого тижня.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що блокування роботи і тиск на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ - це зусилля Російської Федерації з руйнування Мінських домовленостей, покликаних мирно урегулювати ситуацію на Донбасі.

Формальною причиною блокування роботи СММ ОБСЄ російські окупанти назвали затримання українськими військовими на українській території російського офіцера.

Нагадаємо, військові Збройних сил України затримали російського військового Андрія Косяка, коли російські окупанти проводили розвідку місцевості в районі Золотого на Донбасі. Група озброєних окупантів, маскуючись під представників СЦКК, здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ під прикриттям проведення робіт з розмінування.

Автор: Віталій Саєнко