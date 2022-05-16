Контрольовані Кремлем "блогери" стали підозрювати командування в некомпетентності або в зраді.

Втрати, завдані російському батальйону, коли він намагався форсувати Сіверський Донець минулого тижня, засвідчили про одне з найбільш смертоносних зіткнень війни.

Згідно з оцінками, заснованими на загальнодоступних даних, понад 400 російських солдатів були вбиті або поранені, пише The New York Times.

Повідомляється, що 11 травня російське командування направило близько 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії для форсування річки Сіверський Донець в районі Білогорівки на сході Луганської області з метою оточити українські сили під Рубіжним.

На супутникових знімках видно, що українська артилерія зруйнувала кілька російських понтонних мостів і знищила щільні скупчення російських військ і техніки навколо річки.

Інститут вивчення війни, посилаючись на аналізи, засновані на загальнодоступних знімках, вказав, що під час атаки могло бути вбито або поранено до 485 російських солдатів і знищено більше 80 одиниць техніки.

Західні військові аналітики також вивчили знімки і кажуть, що спроба переходу продемонструвала вражаючу відсутність тактичного сенсу.

Вони припустили, що російські командири, відчайдушно намагаючись домогтися прогресу, поспішили з операцією. Деякі також припустили, що це було відображенням безладу в російських військах.

Якщо оцінки про те, що сотні солдатів були вбиті або поранені, виявляться точними, це буде одне з найбільш смертоносних відомих битв війни, відзначає NYT.

Разом з тим контрольовані Кремлем "блогери" стали підозрювати командування в некомпетентності або в зраді, пишуть журналісти, грунтуючись на звіті Інституту вивчення війни.

Війна в Україні: оновлені дані

Росіяни продовжують наступ у Східній операційній зоні, хоча на північ від Харкова вже перейшли до оборони, щоб не допустити прориву ЗСУ до російського кордону.

Також противник на Авдіївському напрямку відійшов на старі позиції через великі втрати.

Водночас окупанти мають намір знову наступати залишками сил з-під Ізюму. В даний час росіяни обстрілюють з усіх видів озброєння населені пункти в області, які довелося залишити.

Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку, констатують військові.

Всього протягом 15 травня українські захисники відбили 17 атак ворога на Донбасі; знищено три танки, одна артилерійська система, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.

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