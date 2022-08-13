Інформації про руйнування на даний момент немає.

Російські окупанти обстріляли Київський район Харкова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Обстріл Київського району. Попередньо, ніхто не постраждав, обійшлося без жертв. Про руйнування будь-яких об'єктів інформації немає", - написав він.

Терехов закликав городян бути обережними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Ситуація на Харківщині:

Станом на 10 серпня на харківському напрямку тривали бої на напрямку Байрак-Гусарівка.

На харківському напрямку були зафіксовані обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Дементівка, Нове, Розплідник, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине, П'ятигорське і Шевелівка. З метою поліпшення тактичного становища ворог вів наступальні бої в напрямку Ветеринарне - Уди, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Тривають бойові дії на напрямку Байрак - Гусарівка.

10 серпня окупанти знову вдарили по Харківщині.

11 серпня 2022 року в Харківській області ЗСУ збили дві крилаті ракети "Калібр", випущені з боку Чорного моря.

13 серпня вночі окупанти в черговий раз обстріляли Харків.

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