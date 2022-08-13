Вночі окупанти в черговий раз обстріляли Харків.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Від нічного обстрілу Харкова постраждав центр, Немишлянський і Слобідський район. Постраждав коледж, пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, в декількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічені кілька тролейбусів", - зазначив Терехов.

За його словами, там, куди потрапили ворожі ракети, немає нічого, що хоча б віддалено нагадувало військові об'єкти.

"Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас навчальних закладів, транспорту, а людей їх житла", - повідомив він.

Терехов також підкреслив, що ніхто не загинув і не поранений.

Раніше голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по Харкову та районам області.

На його думку, не маючи успіхів на фронті, окупанти не тільки поширюють фейки, а й від безсилля продовжують терор проти мирних людей.

Харків перебуває під постійним вогнем відтоді, як українські захисники відігнали загарбників від міста до околиці області.

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