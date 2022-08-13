Проте такого перебігу подій виключати не можна.

Влада поки не розглядає варіант примусової евакуації населення з Харкова та підконтрольної частини Харківської області.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Евакуацію щотижня з тимчасово окупованих територій ми проводимо, у нас виходить приблизно 1 тисяча людей. Щодо можливої примусової евакуації, то наразі не йдеться про Харків та підконтрольну частину Харківської області. Щодо майбутнього, то ми розуміємо, що у нас буде опалювальний сезон, ми проводимо всі необхідні заходи, у нас підготовка до опалювального сезону йде за планом. Однак ми розуміємо, що ворог б'є по критичній інфраструктурі, і ми маємо розглядати будь-які можливі варіанти, в тому числі заходи з евакуації", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

За словами віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, наступною для евакуації може стати Запорізька область. Там без газу - 65% території.

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