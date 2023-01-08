Враховуючи, що останнім часом окупанти рухаються по кілька сотень метрів на день, вкрай малоймовірно, що противнику вдасться перерізати ці логістичні шляхи ЗСУ.

Останні успіхи росіян у районі Соледарі не віщують неминучого оточення Бахмута, всупереч твердженням російських пропагандистів.

Як пише Інститут вивчення війни, щоб оточити ЗСУ, ворогові треба вийти на трасу Сіверськ-Бахмут (в 7 км на захід від найдальшої точки підтвердженого наступу в районі Соледара) і шосе Слов'янськ-Бахмут (в 13 км від найдальшої точки підтвердженого російського наступу в районі Соледара).

Враховуючи, що останнім часом окупанти рухаються по кілька сотень метрів на день, вкрай малоймовірно, що противнику вдасться перерізати ці логістичні шляхи ЗСУ.

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Навіть якщо росіяни переріжуть шлях Слов'янськ-Бахмут, їм не вдасться позбавити поставок постачання ЗСУ. "Більш того, це робить все обговорення оточення в цьому місці дивним", - йдеться в звіті експертів.

Бої за Донбас – актуальне

У Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Всупереч всім заявам рашистських "блогерів", окупаційні війська не контролюють місто і несуть великі втрати.

Наразі Збройні Сили України намагаються вирівняти тактичне положення, а також завдати ворогу максимальних втрат в особовому складі та техніці.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, РФ прагне, зокрема, перерізати дорогу Соледар-Слов'янськ.

Також РФ веде наступ під Бахмутом. Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин не приховує, що його цікавлять природні ресурси східного регіону, і він готовий втрачати в боях сотні мобіків.

На цій ділянці фронту Пригожин кидає своє "м'ясо" на українські позиції без підтримки техніки і артилерії.

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