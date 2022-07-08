Передбачувані терміни паузи не уточнюються.

Російські окупаційні сили в Україні роблять паузу, щоб відпочити і відновити боєздатність.

Про це йдеться у звіті американських аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"7 липня офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков оголосив, що російські сили в Україні роблять паузу, щоб відпочити і відновити боєздатність, підтвердивши оцінку ISW про те, що російські сили ініціювали оперативну паузу", - йдеться у звіті.

Так, Конашенков не уточнив передбачувану тривалість оперативної паузи російських окупаційних сил.

"Російські сили не припинили активних бойових дій під час цієї оперативної паузи і навряд чи припинять це робити. 7 липня російські війська як і раніше вели обмежені наземні наступи, а також авіаційні, артилерійські і ракетні удари по всіх напрямках. Російські сили, швидше за все, продовжать обмежуватися дрібномасштабними наступальними діями в міру того, як вони перебудовують сили і створюють умови для більш масштабного наступу в найближчі тижні або місяці", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, експерт розповів, що може змінити ситуацію на фронті в найближчі місяці. Так, змінити хід війни зараз не дає мала кількість потужної зброї.

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